Coronavirus, altri 38 nuovi casi in provincia di Lucca

Sono 38 i nuovi casi di coronavirus in provincia di Lucca. Ad anticipare il dato è il presidente della Regione Eugenio Giani: i nuovi casi positivi in Toscana sono ancora in aumento e oggi (6 novembre) si registrano 459 su 28.511 test di cui 8.935 tamponi molecolari e 19.576 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,61% (5,2% sulle prime diagnosi).

Nel dettaglio, sono 3 i nuovi positivi in Valle del Serchio (Coreglia 2, Gallicano 1), 22 nella Piana di Lucca (Capannori 10, Altopascio 2, Lucca 10) e 13 in Versilia (Massarosa 3, Viareggio 6, Camaiore 3, Pietrasanta 1).