Coronavirus, contagi in rialzo in provincia di Lucca: 63 casi in 24 ore

L’aumento graduale è in atto da giorni, anche in provincia di Lucca. Ma i contagi registrati nelle ultime 24 fanno segnare un balzo considerevole, con oltre 20 casi in più rispetto ai 38 degli ultimi due giorni.

Sono 63, infatti, i nuovi casi individuati con il sistema di screening regionale. In Toscana, il numero delle nuove diagnosi torna oggi sotto quota 400 dopo aver sfondato ieri i 450 contagi.

Nel dettaglio, sono 34 le nuove diagnosi rilevate nella Piana: il numero di contagi più alto è quello di Lucca, con 13 tamponi risultati positivi, poi ci sono i 12 casi di Capannori e 8 ad Altopascio e un caso a Villa Basilica.

In aumento anche i contagi in Valle del Serchio: nelle ultime 24 ore ne sono stati individuati 14: Borgo a Mozzano 5, Barga 5, Pieve Fosciana 1, Gallicano 1, Coreglia 1, Castelnuovo 1.

Quindici invece le diagnosi in Versilia, rilevate a: Seravezza 2, Massarosa 3, Viareggio 8, Camaiore 2