Grave dopo lo scontro in scooter contro un’auto

E’ in gravi condizioni un giovane di 21 anni di Viareggio, A.L. le sue iniziali, che questa notte (7 novembre) si è scontrato in sella al suo scooter contro un’auto in via Papa Giovanni XXIII a Torre del Lago.

L’impatto con la vettura è stato violento e il giovane è stato sbalzato a terra, battendo la testa. L’incidente si è verificato, per cause che sono ancora in corso di accertamento, attorno alle 2,40. La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto l’automedica sud e l’ambulanza della Misericordia di Lido di Camaiore. I sanitari hanno prestato le prime cure al giovane e lo hanno poi trasferito con il codice rosso all’ospedale di Cisanello.