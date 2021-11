Ricoverata in chirurgia: non è in pericolo di vita la ragazza di 11 anni caduta da un albero a S.Alessio

È ricoverata in chirurgia e, fortunatamente, non è in pericolo di vita la piccola di 11 anni caduta ieri da un albero a Sant’Alessio e condotta d’urgenza con l’elisoccorso all’ospedale Meyer di Firenze.

L’episodio è accaduto ieri (7 novembre) a Lucca, nel quartiere di Sant’Alessio, poco dopo le 11.La bambina si trovava nel giardino di casa, quando, sfuggendo all’attenzione dei propri familiari, si è arrampicata su un albero dove era sistemata una scala e dall’altro lato una corda. La piccola giocava insieme ad altri bambini quando è scivolata mentre si calava a terra con una corda e cadendo si è procurata alcune ferite. A preoccupare di più una sospetta frattura esposta ad una gamba.

L’eliambulanza è atterrata nelle vicinanze della casa dove si è verificato l’incidente. La piccola è stata stabilizzata e trasferita all’elicottero con l’ambulanza, prima di essere trasferita con Pegaso all’ospedale pediatrico Meyer dove sta ricevendo tutte le cure e le attenzioni del caso.