Recuperate da vigili del fuoco e Soccorso Alpino due ragazze colte dall’oscurità su un sentiero

Sono state colte dall’oscurità in un sentiero della zona del rifugio del Freo in località Foce di Mosceta a Stazzema. Per due ragazze, infreddolite e bagnate dalla pioggia, è stato necessario l’intervento congiunto dei vigili del fuoco e del Soccorso Alpino.

Le ragazze hanno avvertito il numero unico di emergenza 112, che ha chiamato i vigili del fuoco, partiti con due fuoristrada dalla sede distaccate di Pietrasanta. A sua volta sono stati allertati la centrale unica del 118 e il Soccorso Alpino e Speleologico della stazione di Querceta.

L’intervento ha permesso di localizzare le due ragazze e di ricondurle sane e salve alle loro auto. Per loro solo un po’ di freddo e un po’ di spavento, ma la macchina dei soccorsi, che ha visto impegnate più realtà, ha funzionato alla perfezione.