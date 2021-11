Seconda dose con Pfizer o Moderna per gli over 60 che si sono vaccinati con Johnson & Johnson

Gli over 60 che hanno ricevuto il vaccino monodose Johnson & Johnson da almeno 6 mesi potranno prenotare la dose aggiuntiva.

In Toscana per prenotarsi occorre andare sul portale della Regione, nell’apposita sezione.

Il vaccino anti-Covid monodose della Johnson & Johnson, come noto, protegge dalle forme gravi di Covid per almeno 6 mesi e mantiene una risposta immunitaria fino a 8. Per la seconda dose non sarà utilizzata un’altra dose di Janssen ma un siero a mRna: Pfizer o Moderna.