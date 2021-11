Coronavirus, balzo dei contagi: sono 67 in provincia di Lucca

Sono 67 i nuovi casi di coronavirus in provincia di Lucca. Ad anticipare il dato è il presidente della Regione Eugenio Giani: i nuovi positivi registrati in Toscana sono 418 su 26625 test di cui 9.616 tamponi molecolari e 17009 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,57% (4,7% sulle prime diagnosi).

In aumento i positivi in Provincia e in Valle rispetto alla giornata di ieri (9 novembre).

Nel dettaglio, sono 40 i nuovi contagi nella Piana di Lucca (Montecarlo 3, Capannori 19, Lucca 16, Altopascio 1, Porcari 1), 14 in Valle del Serchio (Sillano Giuncugnano 2, Pescaglia 4, Barga 7, Bagni di Lucca 1) e 13 in Versilia (Massarosa 4, Viareggio 7, Pietrasanta 1, Camaiore 1).