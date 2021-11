Il mistero

Donna morta in strada a Viareggio, il cadavere ritrovato accanto a una bicicletta da un netturbino foto

Il corpo era riverso a terra, in posizione fetale, in via 4 Novembre: non ci sarebbero segni di violenza









La tragedia si è consumata probabilmente durante la notte appena trascorsa. A ritrovare il cadavere di una donna, dell’età apparente di 30 – 35 anni, questa mattina (12 novembre) alle prime luci dell’alba, è stato un operatore ecologico che ha allertato la sala operativa del 118. Erano passate da poco le 6 quando il netturbino ha notato il corpo senza vita in via 4 Novembre a Viareggio, nella zona del ristorante L’angolino. Foto 2 di 2

La donna era riversa a terra, in posizione fetale, con accanto una bicicletta. Quando sul posto sono arrivati i soccorsi, con un’ambulanza della Croce Verde, ormai per la donna non c’era niente da fare. Il medico ha potuto solo constatare il decesso. Nessun segno di traumi sul corpo. Una morte ancora tutta da chiarire, le cui cause saranno stabilite da esami specifici. Ai carabinieri di Viareggio, arrivati sul luogo del ritrovamento, il compito di identificare la vittima e ricostruire quanto accaduto. Notizia in aggiornamento…