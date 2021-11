Lutto nella Cgil: morto lo storico militante Angelo Cortopassi

È scomparso, all’età di 84 anni, lo storico militante della Cgil Angelo Cortopassi.

Sempre in prima linea a tutte le iniziative e manifestazioni del sindacato, nonostante l’età, Angelo era molto conosciuto in Versilia, non solo perché abitava a Viareggio ma per la sua attività di volontariato alla Croce verde.

“Angelo Cortopassi è stato un Compagno storico, con la C maiuscola, della Cgil di Lucca – ricorda la Cgil -. Aveva 84 anni e dal momento in cui, giovanissimo, ha cominciato a lavorare come marittimo, iniziando come mozzo sui rimorchiatori a Livorno e raggiungendo la carica di

comandante, è sempre stato iscritto alla Cgil. Da pensionato poi è sempre stato in prima fila, sventolando la sua bandiera rossa, nelle

manifestazioni organizzate dalla Cgil e collaborando in maniera volontaria nella lega della Cgil di Viareggio. Attivo dal punto di vista politico, comunista convinto, molto sensibile anche dal punto di vista sociale, riversava il suo impegno nel volontariato della Croce Verde di Viareggio. La Cgil tutta si stringe intorno alla moglie Mariella, alle figlie ed ai suoi cari, ricordandolo con affetto”.