A1, chiude per una notte l’allacciamento con l’A11

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ordinaria manutenzione dei pannelli a messaggio variabile, in orario nottturno, dalle 22 di martedì 16 alle 6 di mercoledì (17 novembre), sarà chiuso l’allacciamento con la A11 Firenze-Pisa nord, per chi proviene da Bologna ed è diretto verso Firenze ovest.

In alternativa si consiglia di uscire sulla A11 alla stazione di Prato est, per poi proseguire in direzione di Firenze.