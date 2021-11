Anche il Lammari in lutto per la morte della maestra Tiziana Biancalana

E’ lutto anche nel mondo del calcio dilettanti per la morte della maestra Tiziana Biancalana, scomparsa due giorni fa per un malore improvviso che non le ha lasciato scampo. L’insegnante dell’istituto comprensivo Lucca 3, infatti, era la madre di Lorenzo Coselli, un calciatore del Lammari, e moglie del dirigente Frediano.

Per questo motivo è stato deciso di rinviare la gara di Promozione di oggi (14 novembre) Viaccia – Lammari in segno di lutto e vicinanza alla famiglia.