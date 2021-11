Covid, Mazzeo: “Se ci saranno nuove restrizioni dovranno essere solo per i non vaccinati”

“In Austria il cancelliere Alexander Schallenberg ha annunciato che a partire da domani, lunedì 15 novembre, chi non è pienamente vaccinato (doppia dose) potrà uscire solo per andare al lavoro, fare la spesa o fare due passi”.

Lo rende noto il presidente del consiglio regionale toscano Antonio Mazzeo.



“Provvedimenti simili si stanno studiando anche nel resto d’Europa – aggiunge Mazzeo – Io spero che qui da noi la situazione non peggiori a causa dei non vaccinati, però su una cosa sono sicuro: se ci saranno nuove restrizioni dovranno essere solo per i non vaccinati”.