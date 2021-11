Frana sulla strada per Montefegatesi: “Mai fatta la manutenzione”

Il maltempo taglia fuori, ancora una volta, il piccolo paese di Montefegatesi, sulla montagna di Bagni di Lucca. Una frana avvenuta sulla strada che collega l’abitato alla Piana e a Lucca, in località Col a Catro ha costretto i tecnici del Comune a chiudere la viabilità, in attesa dei lavori di messa in sicurezza.

Gli abitanti di Montefegatesi protestano: “Purtroppo sono anni che c’erano problemi in quel tratto. C’era già stato uno smottamento e spesso l’acqua invadeva sulla strada. Ci dispiace dire che non ci sono mai stati fatti interventi, se non una staccionata e transenna, però è la realtà. Adesso la situazione è questa: chiusura della strada principale per accedere alla Mediavalle e Piana. Una strada molto frequentata da turisti, ma soprattutto da tutte quelle persone che lavorano fuori dal comune verso Lucca o Mediavalle. Persone che magari la mattina per andare a lavoro devono fare più di un’ora di auto e che quindi dovranno svegliarsi ancora prima ed allungare tempo e strada. Questi sono i veri problemi della montagna e di chi ci abita. Lo abbiamo sempre detto e lo ribadiamo”.