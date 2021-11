Lutto per i vigili del fuoco, morto il segretario generale Conapo Antonio Brizzi

E’ lutto per i vigili del fuoco di Lucca. E’ infatti morto Antonio Brizzi, vigile del fuoco e segretario generale del sindacato Conapo. A Lucca Brizzi era molto conosciuto per essersi battuto per la realizzazione della sede di via Barbantini e per i lavori di manutenzione e messa in sicurezza.

Brizzi è entrato a far parte del corpo nazionale dei vigili del fuoco nel 1986, nel 1994 ha fondato il Conapo che ha guidato ininterrottamente dapprima come comitato e poi dal 1996 come sindacato.

Cordoglio è stato espresso dal Conapo Nazionale e dal Conapo della provincia di Lucca.