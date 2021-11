Ferita da un cavallo che la colpisce alla testa con lo zoccolo

E’ stata colpita alla testa dallo zoccolo di un cavallo, all’interno di una azienda agricola di Tereglio, nel comune di Coreglia Antelminelli.

Sono stati attimi di paura, nel pomeriggio di oggi (15 novembre) per una donna rimasta ferita nel singolare incidente. Stando a quanto appreso dal 118, il cavallo si sarebbe adombrato per motivi da capire e si sarebbe scagliato contro la donna, colpendola con uno zoccolo alla nuca.

La donna è caduta a terra dolorante mentre veniva dato l’allarme al 118. La richiesta di intervento è stata ricevuta dalla centrale operativa alle 15,50 e inizialmente la situazione è apparsa più grave di quanto si è poi rivelata.

Per questo motivo, infatti, inizialmente è stato allertato l’elisoccorso Pegaso il cui intervento si è inseguito rivelato non necessario. La donna è stata comunque condotta per gli accertamenti del caso al pronto soccorso del San Luca.