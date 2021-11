Infiltrazioni d’acqua alla scuola primaria, cedono pannelli del controsoffitto

Un’infiltrazione d’acqua attraverso uno sfiato posto sul tetto, danneggiato dal maltempo di questo fine settimana, ha causato il cedimento di alcuni pannelli del controsoffitto all’interno del locale di sporzionamento della scuola primaria di Monsagrati. Il crollo, fortunatamente, è avvenuto nella notte quando i locali dell’istituto erano vuoti.

E’ questo il motivo che ha convinto, in via precauzionale, all’interruzione delle lezioni. Domani la scuola riapre in sicurezza dopo l’intervento del Comune. Fortunatamente non c’è stato nessun ferito.

A rassicurare il sindaco Andrea Bonfanti: “Questa mattina, d’accordo con la dDirigente scolastica, è stata sospesa l’attività didattica per consentire di riparare il danno e verificare che l’infiltrazione non avesse prodotto ulteriori problemi alla struttura. Grazie all’intervento tempestivo dell’ufficio tecnico comunale si è ripristinato il controsoffitto caduto e si è provveduto a controllare tutta la struttura in modo da poter fare rientrare già domattina i nostri bambini a scuola in sicurezza. Lo sappiamo bene, quell’edificio ha ormai raggiunto da anni la sua naturale ‘fine vita’, motivo per cui stiamo realizzando il nuovo plesso scolastico lì accanto. C’è chi ci contestava questo intervento dicendo che le priorità per ciò che concerne gli investimenti erano altre altre. Ecco, queste vicende ci confermano, ancora di più, la bontà della nostra decisione”.