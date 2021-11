Ladri rubano nella casa vacanze mentre i titolari dormono

Hanno approfittato del temporale per agire indisturbati nella casa vacanze sulle colline del Compitese. Con i proprietari della struttura che stavano dormendo ignari di tutto nella casa colonica, di fianco all’edificio adattato ad appartamenti per i turisti, che visto il periodo di bassa stagione era vuoto, i malviventi hanno avuto mano libera per agire.

Senza troppi problemi, la scorsa notte, hanno mandato in frantumi una porta finestra della struttura ricettiva che si trova in via delle Forbici a Colle di Compito e si sono introdotti all’interno. Il bilancio è quello di tanti danni lasciati durante la scorreria e di qualche oggetto trafugato dagli appartamenti.

I soliti ignoti si sono dovuti accontentare di qualche soprammobile e complemento di argenteria perché nei locali della casa vacanza non c’erano preziosi da rubare. Hanno tuttavia messo a soqquadro le stanze in cerca di qualche valore e poi si sono allontanati senza che i proprietari si accorgessero di niente. Soltanto al mattino, la titolare andando a controllare gli appartamenti si è resa conto della sgradita visita dei ladri.