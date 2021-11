A Campo di Marte la corsia preferenziale per i tamponi rapidi al mondo della scuola

Sono stati individuati i punti del territorio dell’Azienda Usl Toscana nord ovest dove il personale scolastico e gli alunni, che si trovano in classe con un positivo, possono andare a partire da domani (17 novembre) per eseguire un tampone rapido.

Il nuovo protocollo nazionale prevede infatti un test immediato, per gli studenti dai 6 anni in su, in modo da consentire che una classe con un solo contagiato possa continuare a fare lezione in presenza. L’introduzione, sempre a partire da domani, del Qr Code – che sarà inviato via email ai contatti del caso positivo e con il quale eseguire i test di controllo – semplificherà le procedure. L’Ausl Toscana nord ovest ha infatti deciso di predisporre, in 14 dei suoi punti tamponi, delle corsie preferenziali per il mondo della scuola.

Per quanto riguarda Lucca il presidio sarà allestito all’hub di Campo di Marte (edificio A) dal lunedì al sabato dalle 11 alle 13. A Castelnuovo Garfagnana ci sarà il drive through di piazzale Chiappini, dal lunedì al sabato dalle 11,30 alle 12,30. A Lido di Camaiore due sono i punti predisposti: il drive through del parcheggio dell’ospedale Versilia, in via Argine Vecchio nord 17 dal lunedì al sabato dalle 11 alle 14 e il drive through di Villa Pergher, in via Aurelia 335, la domenica dalle 13 alle 14.