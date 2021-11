Ambulanza contro un’auto in via Sarzanese a Sant’Angelo: due feriti

Incidente stradale poco prima delle 22,30 di oggi (16 novembre) a Sant’Angelo in via Sarzanese, all’altezza con l’incrocio con via dell’Amore.

Per cause al vaglio dei carabinieri, intervenuti sul posto, sono entrati in collisione un’auto e un’ambulanza della Misericordia di Lucca che si stava recando a un soccorso e non aveva pazienti a bordo.

Sul posto sono arrivati altri due mezzi sanitari per soccorrere due feriti fortunatamente lievi, condotti poi al pronto soccorso del San Luca.