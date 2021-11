Ladri entrano di notte nella banca: caccia ai malviventi fuggiti con il denaro della cassa

Sono entrati da una finestra sul retro dell’istituto bancario nel cuore di Marlia e hanno trafugato il denaro contenuto in alcune cassette di sicurezza. Il tutto dopo aver eluso il sistema d’allarme, che non è entrato in funzione.

Una banda di malviventi ha messo a segno un colpo alla filiale della Bpi, di via Paolinelli, agendo durante la notte. L’intrusione, tuttavia, è stata scoperta soltanto questa mattina (18 novembre) dal personale della banca quando l’istituto è aperto.

Sono stati subito chiamati i carabinieri. I militari di Ponte a Moriano hanno effettuato un accurato sopralluogo alla banca e ora sono al lavoro per ricostruire la dinamica del raid e sono a caccia di indizi utili per dare un nome e un volto ai malviventi. Magro il bottino: i ladri sono riusciti a portare via soltanto qualche centinaio di euro.