Suicidi in divisa, un convegno a Viareggio: tra i relatori anche il Capitano Ultimo

Nella splendida cornice del Palace Hotel di Viareggio il prossimo 27 novembre, dalle 14, si terrà il convegno organizzato dal Nuovo Sindacato Carabinieri dal titolo Suicidi in divisa: analisi, gestione e prevenzione del fenomeno”.

Tra i relatori sarà presente anche il colonnello dei carabinieri Sergio De Caprio, meglio conosciuto come Capitano Ultimo, uno degli uomini che nel 1993 arrestarono Totò Riina, il capo dei capi di Cosa Nostra.

Sono 50 i suicidi in divisa dall’1 gennaio 2021, di cui 22 compiuti da carabinieri: il numero più alto tra forze armate e forze di polizi. E l’11 novembre scorso si sono suicidati due carabinieri in un solo giorno. Sono numeri che vanno ben oltre la soglia della tollerabilità ed il Nuovo Sindacato Carabinieri – conosciuto anche come Nsc – con questo incontro vuole dare il via ad una serie di iniziative mediante le quali intende rompere il silenzio assordante intorno a questo tema complesso, indagando anche sulla presenza di ulteriori fattori meno noti e ancora tutti da studiare sul triste fenomeno.

Come sindacato, Nsc ritiene che questa possa essere finalmente l’occasione per parlare di questo fenomeno dal basso, dando voce agli addetti ai lavori.

In qualità di associazione professionale tra militari a carattere sindacale, il Nuovo Sindacato Carabinieri potrà proporre analisi su questo fenomeno in maniera autonoma ed indipendente: è infatti un sindacato che nasce nel 2019 a seguito della storica sentenza 120/2018 della Corte Costituzionale, la quale ha fatto venire meno per i militari il divieto di creare associazioni a carattere sindacale.

L’evento sarà moderato da Sara Lucaroni, giornalista e scrittrice, nonché autrice del libro Il buio sotto la divisa che parla appunto del triste fenomeno dei suicidi in divisa.

Saranno altresì presenti i presidenti delle associazioni Gli Amici di Daniele, Cerchio Blu, L’altra Metà della Divisa. Interverranno docenti universitari e personalità politiche tra cui la senatrice Bruna Piarulli, l’onorevole Roberto Novelli e l’onorevole Riccardo Zucconi.

Del Nuovo Sindacato Carabinieri interverranno in qualità di relatori la presidente Monica Giorgi, il segretario generale Massimiliano Zetti, il segretario provinciale di Livorno Costantino Fiori, il segretario provinciale di Lucca Alessio Faggioli e la dottoressa Alessandra D’Alessio, psicologa e psicoterapeuta, coordinatrice del dipartimento di psicologia militare del Nuovo Sindacato Carabinieri.