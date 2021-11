Covid, aumentano i contagi: anticipata al 22 novembre la terza dose per gli over 40

Partiranno già dal 22 novembre le dosi booster per gli over 40.

Chi ha tra i 40 e i 59 anni potrà ricevere la dose aggiuntiva del vaccino anti Covid, a patto che siano trascorsi almeno 6 mesi dalla seconda.

Lo hanno annunciato il ministro della salute Roberto Speranza e il commissario Francesco Figliuolo. La decisione dell’anticipazione della data, il via era stato annunciato precedentemente per il 1 dicembre, è dettata dall’aumento di contagi e della curva pandemica in tutta Italia.

Le regioni hanno ricevuto una circolare da parte del governo.