Vandali in azione al cantiere di via Nicola Fabrizi a Castelnuovo

Atto vandalico nella notta in via Nicola Fabrizi all cantiere dei lavori in corso per la messa in sicurezza idrogeologica dell’area.

Foto 3 di 7













Alcuni ignoti hanno distrutto un semaforo, le apparecchiature elettroniche necessarie al suo funzionamento e hanno scaraventato a terra e danneggiato i cartelli stradali. Tutto ciò con l’aggravante di creare un serio pericolo per la viabilità e per la sicurezza dei cittadini e dei lavoratori.

Le forze dell’ordine, prontamente informate, stanno già indagando. L’amministrazione ha espresso condanna per il gesto e auspica che i responsabili possano essere identificati e severamente puniti.