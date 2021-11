Cinque feriti in un incidente a Pontetetto, uno è grave

Cinque feriti, di cui uno in codice rosso, trasportati al pronto soccorso del San Luca di Lucca. È il bilancio di un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio (22 novembre) attorno alle 15,45 a Pontetetto, di fronte al bar pizzeria Enrico.

Stando ad una prima e ancora sommaria ricostruzione, nello scontro tra due auto ad avere la peggio è stato un uomo che ha riportato un trauma toracico e addominale e che è stato accompagnato al pronto soccorso con il codice rosso.

La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto tre ambulanze che si sono occupate dei feriti. In un’auto sono rimaste ferite madre e figlia di 13 anni, condotte al pronto soccorso con il codice giallo. Altri due feriti hanno invece riportato soltanto alcune contusioni. Sono stati portati in ospedale solo per precauzione, in codice verde.