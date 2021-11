Covid, verso il super green pass e nuove restrizioni per i no vax

Confronto tra governo e presidenti delle Regioni in merito ai provvedimenti anti Covid. I governatori hanno chiesto al governo di prevedere restrizioni per i non vaccinati.

Entro giovedì sarà emanato il nuovo decreto sul supergreen pass.

La validità del certificato verde dovrebbe passare da 12 a 9 mesi, quella dei tamponi molecolari da 72 a 48 ore e dei e quella dei test antigenici rapidi da 48 a 24.

Tra le novità l’estensione dell’obbligo vaccinale ad altre categorie di lavoratori, oltre a quella dei sanitari e ai dipendenti delle Rsa. Inoltre accesso vietato ai no vax a bar, ristoranti, cinema, teatri, piscine, palestre nelle regioni che passano in zona arancione o rossa.

“Sono ore molto delicate – le parole del ministro Roberto Speranza – in cui stiamo valutando ulteriori scelte da compiersi nell’interesse della nazione dentro questa battaglia ancora aperta contro il virus. Nei prossimi giorni la priorità sarà tenere la curva sotto controllo ed evitare l’esplosione del contagio che stiamo vedendo in tanti altri paesi europei. Dobbiamo provare a tenere insieme questo sforzo, essenziale e fondamentale, che ci vede impegnati nella campagna di vaccinazione. Oggi superiamo l’87% di italiani oltre i 12 anni che hanno fatto la prima dose”.