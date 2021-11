La polemica

Niente luce e riscaldamento nei container, scatta la protesta degli studenti del Paladini foto

In molti hanno deciso di non entrare per far lezione dopo aver constatato l'ennesima situazione di disagio









Non c’è pace per gli studenti dell’istituto delle scienze umane Paladini, ospitati nei moduli abitativi nell’area del Campo di Marte. Questa mattina (21 novembre), infatti, alla ripresa delle lezioni e proprio pochi giorni dopo la protesta di piazza di venerdì scorso dell’Unione degli studenti, i container, ma anche le classi ospitate nella palazzina del Campo di Marte, erano senza luce e senza riscaldamento. Una situazione che ha fatto infuriare i ragazzi, molti dei quali hanno deciso di non entrare e di riunirsi in presidio davanti alla scuola. Foto 3 di 12





















Non è la prima volta che questa soluzione provvisoria crea qualche disagio, fra infiltrazioni d’acqua e blackout più o meno prolungati. Una situazione che i rappresentanti dell’istituto hanno denunciato in piazza Napoleone al termine del corteo degli studenti di venerdì scorso.