Covid, cresce il numero dei ricoveri negli ospedali: sono 35 in provincia di Lucca

Continua a salire il numero di nuovi positivi sul territorio dell’Azienda Usl Toscana nord ovest. Se nella scorsa settimana i casi erano stati 848, dal 16 al 22 novembre sono 928 le persone che sono state contagiate, in un bacino più ristretto (da 71 comuni coinvolti si è scesi a 65).

Se in alcune zone, come nella Piana di Lucca si sono registrati meno casi nell’ultima settimana, a preoccupare è la situazione negli ospedali della provincia: sono 35 i posti letto occupati rispetto ai 28 della scorsa settimana.

I nuovi positivi

Diminuiscono i casi nella Piana di Lucca, con 106 positivi a fronte dei 147 degli scorsi sette giorni. Nel dettaglio, dei nuovi positivi, il 40% ha meno di 35 anni e sono così divisi: Altopascio 5, Capannori 27, Lucca 55, Montecarlo 3, Pescaglia 5, Porcari 10, Villa Basilica 1. Negli ultimi sette giorni sono stati eseguiti 2518 e ci sono state 128 guarigioni. I numeri rimangono stabili in Valle del Serchio, dove nell’ultima settimana si sono registrati 46 nuovi casi, due in più rispetto ai sette giorni precedenti e sono così divisi: Barga 4, Borgo a Mozzano 3, Castelnuovo Garfagnana 22, Coreglia Antelminelli 4, Gallicano 2, Pieve Fosciana 2, San Romano in Garfagnana 7, Vagli di Sotto 2. I tamponi eseguiti sono stati 720, i guariti 32. Lieve crescita anche in Versilia, dove dal 16 al 22 novembre si sono registrati 82 nuovi casi, 4 in più rispetto alla settimana precedente, e così ripartiti: Camaiore 6, Forte dei Marmi 8, Massarosa 15, Pietrasanta 9, Seravezza 2, Viareggio 42. I tamponi eseguiti sono stati 2103, i guariti 50.

I ricoveri

A oggi (23 novembre) al San Luca si registrano 20 ricoverati, di cui 6 in terapia intensiva mentre la scorsa settimana i posti letto occupati erano 18. Numeri in aumento anche all’ospedale Versilia, dove le persone in reparto covid salgono a 15 (erano dieci all’ultimo monitoraggio), due dei quali in terapia intensiva.

Scuola e Covid

Negli ultimi sette giorni sono stati 44 i casi covid scolastici in provincia di Lucca: 23 nella Piana, 11 in Valle del Serchio e 10 in Versilia. La scorsa settimana erano 42 le classi in quarantena.

Vaccini

In parallelo cresce anche il numero dei vaccinati sul territorio di competenza aziendale. In particolare nella Piana di Lucca le persone che hanno ricevuto almeno una dose sono ora l’87,2 per cento con 127397 prime dosi somministrati e 126453 cicli completi. Nella settimana dal 16 al 22 novembre sono 2709 le terze dosi somministrate. Anche in Valle del Serchio la percentuale dei vaccinati aggiunge un più 0,2 per cento arrivando all’86,9 per cento di persone coperte almeno in parte con 30507 prime dosi e 30552 cicli completi. Sono 1095 invece le terze dosi somministrate. La Versilia continua a detenere il record di vaccinati, con una percentuale che raggiunge l’88,1 per cento di persone che hanno ricevuto almeno una dose a fronte di 116669 prime dosi somministrate e 113918 cicli completi. Qui le terze dosi somministrate sono 2503.

L’andamento del virus e dei vaccini sul territorio aziendale

A oggi (23 novembre) sul territorio dell’Azienda Usl Toscana nord ovest, il totale dei guariti è di 90278 (+694 rispetto a sette giorni fa) mentre i soggetti in isolamento sono 6553 (+67 rispetto a martedì scorso 16 novembre). Oggi sono stati rilevati due decessi, entrambi nell’ambito territoriale di Pisa. Nei sette giorni precedenti i decessi erano stati 10 (5 nell’ambito di Massa Carrara, 2 nell’ambito di Lucca, 2 nell’ambito di Pisa, 1 nell’ambito della Versilia).

Al 22 novembre le vaccinazioni effettuate erano 1961808, di cui 970975 per prime dosi. Sono stati vaccinati 498415 donne e 472560 uomini. Per quanto riguarda le fasce d’età, la maggior parte dei vaccinati appartiene alla fascia 50-59 con 164007 vaccinati; subito dopo la fascia 40-49 con 151723 vaccinati; quindi la fascia 60-69 con 146771 vaccinati; segue la fascia di età 70-79 anni con 131273 vaccinati; poi viene poi la fascia 30-39 con 104153; la fascia 20-29 con 95787; la fascia d’età 80-89 con 88414; la fascia 0-19 con 67828 vaccinati; ultima la fascia oltre i 90 anni con 21019.