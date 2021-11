In motorino contro un’auto: in ospedale un giovane di 16 anni

Un giovane di 16 anni in ospedale dopo un incidente in motorino.

È successo intorno alle 13,15 a Lido di Camaiore in via Kennedy angolo via Trieste. Il ragazzo alla guida del mezzo a due ruote, per cause al vaglio, si è scontrato contro un’auto.

È stato portato in pronto soccorso in codice rosso da dinamica dall’ambulanza di Camaiore per un forte dolore al rachide cervicale. Sul posto è intervenuta anche l’auto medica.