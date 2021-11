Scontro fra due auto, una si ribalta: ferite madre e figlia

Grave incidente poco prima delle 15 di oggi (23 novembre) in via della Gronda alla Migliarina a Viareggio.

Lo scontro fra due auto si è verificato nella zona della rotonda all’uscita dell’autostrada. Una delle due vetture coinvolte si è cappottata. All’interno c’erano una ragazza di 17 anni con la mamma di 56: sono rimasti incastrati nell’auto e sono stati liberati dai vigili del fuoco, quindi portati in codice rosso, solo per la dinamica e non per la gravità delle lesioni, all’ospedale Versilia.

Sul posto sono intervenuti l’auto medica sud e le ambulanze della Croce Rossa e della Croce Verde di Viareggio, i vigili del fuoco e i vigili urbani.

Nessuna conseguenza seria, invece, per l’altra vettura coinvolta nell’incidente stradale.