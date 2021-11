Dipendenti al lavoro senza green pass in un’attività

C’erano dipendenti senza green pass al lavoro in una attività di Capannori controllata dalla polizia municipale.

Una violazione che ha fatto scattare la procedura sanzionatoria, come avviene in casi come questo. L’accertamento è stato svolto oggi (25 novembre) nell’ambito dei controlli mirati degli agenti.

L’episodio è stato stigmatizzato dal sindaco Luca Menesini. “Rispettiamo le regole – afferma -. Facciamolo tutti. Siamo in una fase in cui la diffusione del virus sta aumentando e quindi rispettare le regole è il modo migliore per tutelare noi stessi e gli altri, in particolare gli anziani e le persone fragili”.