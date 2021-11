Madre e figlia bloccate in Sudafrica per la variante Omicron

Sono rimaste bloccate in Sudafrica, a causa della variante Omicron, madre e figlia di Firenze ma entrambe molto conosciute in Versilia. L’ordinanza firmata dal ministro della salute Roberto Speranza ha infatti bloccato tutti i voli.

Le due donne, 83 anni e 42, Lia Losa e Sara Cupiti, molto conosciute anche in provincia di Lucca e a Viareggio, erano arrivate a Città del Capo una decina di giorni per la morte del fratello 53enne, insegnante universitario.

Dopo gli appelli lanciati, l’ambasciata italiana si è messa in contatto con loro e madre e figlia torneranno in Italia con un volo militare, dopo essere state sottoposte a tampone.

“Adesso faremo un test Covid – scrive la figlia Sara su Facebook – , a fine mattinata prendiamo un volo per Città del Capo e aspettiamo fino a domani sera (29 novembre, ndr), con la speranza che con stasera il Sud Africa non vada in lockdown. Non è ancora finita, ci sono varie incognite nel mezzo, ma intanto siamo in movimento. Incrociamo le dita”.