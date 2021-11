Raid di furti nella Piana: tre colpi in poche ore nelle case di Lammari

La Piana di Lucca, e in particolare il territorio del comune di Capannori, è tornato nel mirino delle bande dei ladri. Nelle ultime settimane, infatti, si assiste ad un’escalation di colpi nelle abitazioni e in qualche caso i malviventi non si fermano nemmeno di fronte al fatto che in casa ci sia qualcuno.

Lo sa bene la proprietaria di un’abitazione di via della Madonna, che si è dovuta chiudere in bagno dopo aver scoperto che al piano superiore c’erano i ladri all’opera. Non è stato l’ultimo furto in zona.

Le bande negli ultimi giorni hanno colpito in altre zone del comune. In particolare a Lammari, dove in poche ore hanno messo a segno tre furti, tutti compiuti in un orario che va dalle 18 alle 20,30.

Il primo colpo è stato messo a segno in una villetta di via Traversa. I ladri hanno agito nel tardo pomeriggio approfittando dell’assenza dei proprietari. Riusciti a fuggire con il bottino, il giorno successivo si sono ripresentati in zona. Difficile dire se si tratti della stessa banda ma altre due case sono finite svaligiate, la prima alle 18, la seconda attorno alle 20,30.

I furti hanno generato un certo allarme nella zona e alcuni residenti, sfogandosi per il ritorno delle bande, hanno invocato più controlli serali, chiedendo di prevedere un turno notturno anche della polizia municipale di Capannori.