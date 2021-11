Scontro tra auto sulla Pesciatina, due feriti

E’ di due feriti lievi il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi (28 novembre) sulla via Pesciatina a Lucca.

Erano circa le 15,30 quando, davanti al ristorante giapponese, due auto si sono scontrate semi frontalmente. Due i feriti, entrambi condotti da un’ambulanza al pronto soccorso del San Luca. Nessuno dei due è in gravi condizioni: uno di loro è stato portato in ospedale con il codice giallo mentre l’altro è entrato in pronto soccorso con il codice verde.