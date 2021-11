Covid, dal 23 dicembre vaccinazione per i bambini da 5 a 11 anni

Al via dal prossimo 23 dicembre le vaccinazioni anti Covid per i bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni.

Lo ha reso noto Franco Locatelli, presidente del consiglio superiore della sanità e membro del Cts, anhe se è ancora atteso l’ok di Aifa, che dovrebbe comunque arrivare nei prossimi giorni dopo il via libera di Ema.

“Magari sarà qualche giorno prima o qualche giorno dopo – ha precisato Locatelli -, semplicemente perché per quella data saranno disponibili le formulazioni pediatriche, in quanto la dose per la fascia di età 5-11 anni è di un terzo, 10 microgrammi, rispetto alla dose per l’adulto. Si è proprio voluto evitare il prelievo dalle fiale degli adulti, perché avrebbe creato situazioni in qualche modo aleatorie, per questo si è preferito aspettare la disponibilità di formulazioni pediatriche”.

La situazione Covid-19 in fascia pediatrica

Dai dati forniti dall’Iss nel suo ultimo rapporto epidemiologico, dall’inizio dell’epidemia fino al 24 novembre 2021 nella popolazione 0-19 anni ci sono stati 826.774 casi confermati di infezione, con 8632 ricoveri ospedalieri, 251 ricorsi alla terapia intensiva e 35 decessi. Nel periodo che va dall’8 al 21 novembre 2021 sono stati segnalati 31.365 nuovi casi, di cui 153 ospedalizzati e 3 ricoverati in terapia intensiva. Nell’ultima settimana di rilevazione (15-21 novembre) si è osservato un aumento dell’incidenza in tutte le fasce d’età, in particolare nella popolazione di età inferiore ai 12 anni, per cui, ancora, non è prevista la vaccinazione.