Dehors non autorizzati in 10 locali del centro, scattano le chiusure per cinque giorni

Non avevamo mai richiesto il permesso per il dehors, che è risultato quindi completamente abusivo, al momento degli accertamenti svolti dalla polizia municipale. Controlli che hanno riscontrato anche violazioni al codice della strada, nei casi in cui – e stando ai verbali dei vigili urbani ce ne sono stati – i tavoli abbiano creato intralcio o pericolo per il transito di veicoli o pedoni.

Così dieci locali del centro storico di Lucca sono finiti nel mirino: oltre alle sanzioni, notificate a pochi giorni dagli accertamenti, adesso scattano i provvedimenti di chiusura per 5 giorni, con l’ordine di ripristinare lo stato dei luoghi. Ovvero rimuovere le strutture esterne insieme a tavoli e sedie, laddove non fossero stati ancora tolti dopo il controllo della polizia municipale.

Secondo le ordinanze firmate oggi (29 novembre) dieci locali del centro storico che avevano occupato senza autorizzazione il suolo pubblico contravvenendo al codice della strada.

Non si tratta quindi di ‘sforamenti’ di aree già autorizzate ma di occupazioni di suolo pubblico totalmente non autorizzate.

Per alcuni esercenti, la possibilità data di utilizzare gratis il suolo pubblico per allestire i dehors durante l’ultima ondata della pandemia, si è rivelato una sorta di boomerang: ogni occupazione, benché gratuita, deve infatti essere autorizzata dal Comune.

I locali destinatari delle notifiche – che verranno recapitate nelle prossime ore – si trovano in via Michele Rosi, piazza San Francesco, corte San Lorenzo, via Santa Zita, via San Paolino, piazza Anfiteatro, piazza del Giglio, vicolo della Dogana.

I verbali della polizia municipale riguardanti le infrazioni sono stati rilevati a giugno, luglio e ottobre scorsi e sono stati notificati ai gestori a pochi giorni dai sopralluoghi con la sanzione di 173 euro ridotta a 121 euro se pagata entro 5 giorni. La chiusura decretata dalle ordinanze decorre, invece, dal giorno successivo alla notifica.