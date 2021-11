Scarseggiano i vaccini anticovid nelle farmacie della provincia di Lucca

Iniziano a scarseggiare i vaccini nelle farmacie della provincia di Lucca. La segnalazione arriva da Farmalucca, associazione sindacale proprietari di farmacia della provincia di Lucca: “La disponibilità di vaccini presso le farmacie abilitate alla vaccinazione anticovid è stata limitata dallo scarso numero di vaccini forniti dalla Regione”.

“La disponibilità delle farmacie è sempre stata massima e molto apprezzata dalla cittadinanza – si spiega -, con richieste in crescendo da metà agosto, momento della nascita di questo ulteriore e importante servizio della farmacie. La fornitura settimanale contingentata delle dosi di vaccini da parte della Regione (prima 24, poi 48 oggi 60) limita enormemente il numero di inoculazioni, perché sempre molto inferiori alla richiesta”.

“Il contrasto tra la giusta promozione di questa protezione da parte degli organismi pubblici tramite gli organi di informazione e la disponibilità dei vaccini in farmacia, graditi per la facilità di accesso – prosegue la nota -, la capillarità e la comodità, sta creando liste di attesa che superano il mese, sollevando enorme disagio e tensione nella popolazione, già in difficoltà psicologica e non solo per la situazione globale. Auspichiamo quindi finalmente una fornitura di dosi adeguate, dosi che risultano essere disponibili , pubblicizzate sui media, ma paradossalmente non fornite in dosi sufficienti. Questo soddisferebbe la pressante richiesta sia per le prime dosi che soprattutto per le terze dosi (booster), proteggendo particolarmente le categorie più a rischio”.