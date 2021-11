Tenta di rubare al Brico Center, arrestato per rapina impropria

Tenta di rubare al Brico Center di via Savonarola a San Concordio: beccato è stato arreastato dalla polizia.

È finito in manette ieri sera (28 novembre) in flagranza di reato per rapina impropria un pistoiese di 34 anni, che aveva tentato di rubare della merce nel negozio di fai-da-te. Occultata della merce in uno zaino aveva poco prima tentato di scappare spintonando la guardia giurata che lo aveva smascherato. La volante è intervenuta sul posto lo ha arrestato.

Nella direttissima di oggi pomeriggio il procedimento è stato rimandato a febbraio. Il reo, già conosciuto alle forze dell’ordine e con numerose condanne è stato messo in libertà nelle more del giudizio. Nei suoi confronti è stato avviato il procedimento per l’emissione di un foglio di via obbligatorio dal Comune di Lucca.