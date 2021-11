Covid19, settimana di “tregua” per il virus in lucchesia

Continuano a salire i nuovi positivi su tutto il territorio dell’Azienda Usl Toscana nord ovest. Sono stati 1114 nell’ultima settimana, dal 23 al 29 novembre, a fronte dei 928 dei sette giorni precedenti.

Numeri che per il momento rimangono sotto controllo nella provincia di Lucca, dove si registrano 256 contagiati in più rispetto ai 234 dell’ultimo monitoraggio. Stabile, anche se non rassicurante, il numero dei ricoverati negli ospedali della lucchesia, con 19 ricoveri al San Luca e 12 al Versilia (erano complessivamente 35 la scorsa settimana). Saldo anche il numero dei casi covid scolastici in provincia di Lucca, con 43 classi tornate in didattica a distanza dal 23 al 29 novembre, una in meno rispetto agli ultimi sette giorni.

I nuovi positivi

Sono 133 i nuovi casi positivi nella Piana di Lucca, di cui 43 (pari al 32%) hanno meno di 35 anni e sono così divisi: Altopascio 15, Capannori 40, Lucca 66, Montecarlo 6, Pescaglia 3, Porcari 3. La scorsa settimana erano 106. Negli ultimi sette giorni sono stati eseguiti 2540 tamponi e ci sono stati 133 guariti. In Valle del Serchio sono 28 i nuovi positivi di cui 13 (pari al 46%) hanno meno di 35 anni e sono così divisi: Bagni di Lucca 4, Barga 6, Borgo a Mozzano 4, Camporgiano 4, Castelnuovo Garfagnana 5, Coreglia Antelminelli 3, Gallicano 2. La scorsa settimana erano 46. Sono stati eseguiti 642 tamponi mentre 42 sono le persone guarite. In Versilia sono stati 95 i contagiati della settimana, di cui 27 (pari al 28%) hanno meno di 35 anni e sono così divisi: Camaiore 16, Forte dei Marmi 4, Massarosa 9, Pietrasanta 17, Seravezza 7, Stazzema 4, Viareggio 38. La scorsa settimana erano 82. I tamponi eseguiti sono stati 2223, i guariti 76.

I ricoveri

A oggi (30 novembre) al San Luca si registrano 19 ricoverati, di cui 6 in terapia intensiva mentre la scorsa settimana i posti letto occupati erano 20. Al Versilia non ci sono più ricoverati in terapia intensiva ma sono 12 i pazienti in reparto covid.

Scuola e Covid

Negli ultimi sette giorni sono stati 43 i casi covid scolastici in provincia di Lucca: 22 nella Piana, 8 in Valle del Serchio e 23 in Versilia. È qui che si registra l’aumento più alto dei positivi (erano 10 i casi al monitoraggio precedente). La scorsa settimana, in totale, erano 44 le classi in quarantena in lucchesia.

Vaccini

Nel frattempo cresce il numero delle persone coperte, almeno in parte, dal vaccino. Nella Piana di Lucca, infatti, l’87,6 per cento dei residenti ha ricevuto almeno una dose con 128044 prime somministrazioni e 126534 cicli completi. Dal 23 al 29 novembre sono 5789 anche le terze dosi somministrate. In Valle del Serchio la stessa percentuale raggiunge l’87,2 per cento con 30618 prime dosi e 30445 cicli completi. 1501 le terze dosi somministrate. Infine in Versilia sale all’88,4 la percentuale dei vaccinati con 117081 prime dosi e 114015 cicli completi. Le terze dosi somministrate sono 4959.

L’andamento del virus e dei vaccini sul territorio aziendale

Ad oggi (30 novembre) sul territorio dell’Azienda Usl Toscana nord ovest, il totale dei guariti è di 91146 (+868 rispetto a sette giorni fa) mentre i soggetti in isolamento sono 8654 (+2.101 rispetto a martedì scorso, 23 novembre). Oggi non sono stati rilevati decessi sul territorio dell’Azienda Usl Toscana nord ovest. Nei sette giorni precedenti i decessi erano stati cinque (3 nell’ambito di Pisa, 1 nell’ambito di Livorno e 1 nell’ambito della Versilia).

Al 29 novembre le vaccinazioni effettuate sono 2007728, di cui 974513 per prime dosi. Sono stati vaccinati 500303 donne e 474210 uomini. Per quanto riguarda le fasce d’età, la maggior parte dei vaccinati appartiene alla fascia 50-59 con 164483 vaccinati; subito dopo la fascia 40-49 con 152294 vaccinati; quindi la fascia 60-69 con 147027 vaccinati; segue la fascia di età 70-79 anni con 131447 vaccinati; poi viene poi la fascia 30-39 con 104661; la fascia 20-29 con 96244; la fascia d’età 80-89 con 88477; la fascia 0-19 con 68855 vaccinati; ultima la fascia oltre i 90 anni con 21025.