Guasti a ripetizione, il comitato pendolari torna ad alzare la voce

Ancora disagi per i pendolari sulla tratta Firenze – Viareggio. A raccontarli sono i pendolari e l’associazione pendolari della Toscana Nord Ovest.

“Dopo il guasto di ieri agli impianti di circolazione di Montecarlo – si legge in una nota – che hanno provocato ritardi fino ad un’ora e limitazioni di alcuni treni, oggi si sono verificati ben due guasti che oltre a provocare ritardi fino a 50 minuti e limitazioni, hanno creato nelle stazioni assembramenti che in tempi di Covid non sono il massimo”.

“Visto il silenzio della Regione – conclude la nota – che non si interfaccia più come la precedente amministrazione regionale invieremo una lettera ai prefetti per segnalare quanto accaduto a chi di dovere affinché provveda al più presto a garantire un adeguato servizio. Questi disagi ripetuti nel tempo e che da anni segnaliamo, hanno provocato per chi ha potuto l’abbandono del mezzo pubblico in favore di quello privato. E la transizione ecologica?“.