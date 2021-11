Locali sanzionati e chiusi 5 giorni, fra questi non c’è il Plaza

Locali chiusi per irregolarità nel suolo pubblico, fra questi non c’è il Plaza in via Vittorio Veneto.

Il locale sanzionato, infatti, ha come ragione sociale Stella Polare Snc ma non è il gestore della realtà che attualmente si chiama Plaza, gestita dalla Fa.Be. e che nulla ha a che vedere con i controlli e le relative sanzioni della polizia municipale. Il locale è attualmente chiuso per ferie e non per questioni legate alla vicenda che ha visto al centro 10 attività dentro le mura.

Dell’errore ci scusiamo con i lettori e soprattutto con il titolare dell’attività.