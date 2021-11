Trovato con addosso hashish e cocaina: spacciatore in manette

Viareggio, spacciatore in manette.

Ad arrestare un 23enne di origine marocchina nella serata di ieri è stato personale delle volanti del commissariato di Viareggio.

Lungo il viale Capponi all’interno della pineta di Ponente, due soggetti sono stati notati mente cedevano sostanza stupefacente ad alcuni avventori. I poliziotti si sono avvicinati ai due soggetti ed una volta nelle vicinanze sono riusciti a bloccarne uno, mentre il secondo è riuscito a darsi alla fuga. Il fermato è stato perquisito e addosso gli sono stati trovati 1600 euro, 3 grammi di hashish e 24 involucri di cellophane contenenti 24 grammi di cocaina.

Dopo essere stato portato in commissariato, è stato sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici, identificato e dichiarato in arresto per il reato di spaccio di sostanza stupefacente. Verrà giudicato nella mattinata odierna al tribunale di Lucca con rito direttissimo.