Niente riscaldamento nelle aule all’Ite Carrara, in molti disertano le lezioni

Ancora disagi questa mattina (1 dicembre) per una scuola superiore del territorio. Dopo alcuni problemi che erano stati risolti nella giornata di ieri anche oggi si è verificato un malfunzionamento nell’impianto di riscaldamento dell’Ite Carrara.

I ragazzi, che ieri erano stato un paio d’ore al freddo in attesa dell’intervento del tecnico, sono stati rassicurati di una tempestiva riparazione anche nella giornata odierna ma, visto che il tecnico inviato dalla Provincia ha tardato ad arrivare rispetto all’orario annunciato delle 9, hanno deciso in gran numero di disertare le lezioni e di tornare a casa.

La situazione arriva a una settimana dalle polemiche che avevano (re)investito i container di Campo di Marte che ospitano l’istituto Paladini. In quel caso, però, il problema era legato al malfunzionamento di una cabina di E-Distribuzione. Nel caso del Carrara, invece, è stato un nell che si è interrotta, per motivi diversi, per due giorni consecutivi.