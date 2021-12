Vaccino anti Covid per i bambini: ok anche da Aifa

Vaccino anti Covid ai bambini tra i 5 e gli anni: dopo l’ok di Ema della scorsa settimana c’è anche il via libera da Aifa.

L’agenzia italiana del farmaco ha espresso oggi (1 dicembre) parere favorevole alla somministrazione del vaccino Pfizer-BioNtech ai piccoli rientranti nella fascia di età indicata: per Aifa i benefici di Comirnaty nei bambini superano i rischi. In Italia non ci sarà nessun obbligo ma il governo, per raggiungere quanti più minori possibili, punta molto sui pediatri che sono favorevoli.

“Sebbene l’infezione da Sars-Cov-2 sia sicuramente più benigna nei bambini, in alcuni casi essa può essere associata a conseguenze gravi, come il rischio di sviluppare la sindrome infiammatoria multisistemica (Mis-c), che può richiedere anche il ricovero in terapia intensiva – il parere del Cts -. La vaccinazione comporta benefici quali la possibilità di frequentare la scuola e condurre una vita sociale connotata da elementi ricreativi ed educativi che sono particolarmente importanti per lo sviluppo psichico e della personalità in questa fascia di età”.

Le vaccinazioni dovrebbero iniziare il 23 dicembre.