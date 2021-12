Un’auto è finita in bilico su un fossato. E’ successo questa sera (2 dicembre) a San Marco, in via Strocchi. Non risultano feriti gravi. Stando alle prime informazioni il conducente, forse complice l’asfalto reso viscido dalla pioggia, ha perso il controllo della vettura, rimanendo in bilico.

Sul posto oltre alla polizia municipale anche i vigili del fuoco di Lucca.