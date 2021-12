Getta la droga dal finestrino dell’auto: arrestato

Un altro arresto per spaccio di droga in Versilia. Nel pomeriggio di ieri gli agenti del commissariato di Viareggio hanno arrestato un 32enne di origini marocchine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare gli agenti in via Vespucci nei pressi della pineta di ponente a Viareggio, hanno fermato un’autovettura Citroen con tre a bordo. Durante le fasi di segnalazione di “alt” alla auto, dal finestrino posteriore è stato gettato un involucro nero, che subito recuperato dagli agenti e successivamente analizzato con esame narcotest, è risultato contenere cocaina allo stato solido del peso complessivo lordo di 31,1 grammi.

Gli occupanti sono stati tutti identificati, due italiani, ed il marocchino, passeggero posteriore. Quest’ultimo durante il controllo ha cercato di guadagnare la fuga aprendo la portiera lato destro, non riuscendo nell’intento per il pronto intervento dell’agente che l’ha chiusa. In considerazione delle circostanze di fatto, in particolare che la parte posteriore del veicolo da cui era stato visto lanciare l’involucro recuperato era occupata dal solo 32enne, dal tentativo di fuga posto in essere da costui, dalla modalità di presentazione, dalla natura e dalla quantità dello stupefacente rinvenuta, che lasciano propendere per una sua detenzione finalizzata alla cessione.

L’uomo è stato inoltre trovato in possesso della somma di denaro 155 euro suddivisa in banconote di vario taglio e di un telefono cellulare che provvedeva a danneggiare rendendolo inservibile prima che gli agenti ne potessero venire in possesso.

Verrà giudicato nella mattinata di oggi (2 dicembre) al tribunale di Lucca con rito direttissimo.