Scontro auto-moto all’Arancio: centauro in ospedale

Paura per un incidente che ha coinvolto un’auto e una moto all’incrocio fra via Orzali e via del Cantore all’Arancio intorno alle 17 di oggi (3 dicembre), per cause al vaglio della polizia municipale, intervenuta sul posto.

Ad avere la peggio nello scontro è stato il conducente del motoveicolo, che ha avuto un forte trauma facciale e per questo è stato condotto in codice rosso, per la dinamica dell’incidente, all’ospedale San Luca. L’uomo, però, sempre cosciente, non è in pericolo di vita.

Per l’incidente sono stati allertati anche i vigili del fuoco del comando di Lucca.