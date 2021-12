Due feriti in codice giallo in ospedale. E’ il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi (4 dicembre) sulla via Lodovica, a Diecimo, nel comune di Borgo a Mozzano.

Stando ad una prima e ancora sommaria ricostruzione, nell’incidente avvenuto per cause ancora in corso di accertamento, sono rimaste coinvolte due auto. Per estrarre i feriti dalle lamiere è stato necessario anche l’intervento del 118.

Foto 2 di 2



Entrambi sono stati soccorsi dalle ambulanze e da un’auto medica sul posto, poi sono stati trasferiti al San Luca per vari traumi. Nessuno dei due appare in gravi condizioni.