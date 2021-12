Ladri scatenati nella Piana di Lucca: appartamenti svaligiati ad Antraccoli e Segromigno

Le bande di ladri all’assalto della periferia di Lucca. E’ stato un sabato pomeriggio movimentato nei dintorni del capoluogo. I soliti ignoti, infatti, hanno preso di mira Antraccoli, svaligiando due abitazioni lasciate vuote dai proprietari.

Era accaduto anche una settimana fa, quando i ladri erano entrati in azione attorno alle 18, un orario diventato ormai comune per intrusioni di questo genere. E ieri (4 dicembre) è andato in scena lo stesso copione. In quell’arco orario i malviventi sono riusciti ad entrare in due abitazioni. Forse si tratta della stessa banda.

Ai proprietari non è restato da fare altro che chiamare i carabinieri. Stessa storia anche in un terzo appartamento a Lucca. A Segromigno in Monte, frazione di Capannori ormai bersagliata da giorni, i ladri sono entrati in azione in una villetta addirittura alle due del pomeriggio.