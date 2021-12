Allagamento a teatro, Comune e Giglio a Bindocci: “Problema subito risolto, le foto del consigliere sono di un altro intervento”

L’amministrazione comunale e la direzione del teatro del Giglio rispondono al consigliere Massimiliano Bindocci, che ha definito “disperate” le condizioni degli uffici del teatro, parlando di un allagamento alla ex biglietteria e “mostrando – dicono da Giglio e Comune – alcune foto che non c’entrano niente con la ex biglietteria, poiché sono relative a locali posti al primo piano del teatro”.

“Ecco come stanno in realtà le cose – si legge nella nota – È vero che c’è stato un allagamento della ex biglietteria, ma questo è avvenuto mercoledì pomeriggio della scorsa settimana, l’1 dicembre. Il guasto è stato immediatamente risolto (si trattava della rottura di un tubo dell’antincendio) e i locali sono stati subito puliti perché la sera si teneva uno spettacolo. Le foto che mostra il consigliere Bindocci sono invece tutt’altra cosa: si tratta infatti degli uffici del primo piano, dove è in corso un intervento di miglioramento del comfort, in quanto è stata rimossa la moquette ormai datata e adesso la direzione del teatro è in attesa del parere della Soprintendenza per poter ricoprire il pavimento storico adeguatamente”.