Pedone travolto da un’auto a San Colombano: in ospedale

Un altro incidente con un pedone coinvolto. Stavolta è accaduto intorno alle 18,20 in via delle Ville a San Colombano, frazione di Capannori.

Con una dinamica al vaglio della polizia municipale una moto ha investito un pedone sulla sessantina. Sul posto si è recata immediatamente l’ambulanza con gli infermieri a bordo. L’uomo è rimasto sempre cosciente ma ha patito un trauma cranico e toracico agli arti inferiori per cui è stato necessario il trasporto urgente al pronto soccorso del San Luca.

L’intervento è partito in rosso per la dinamica ma il paziente è entrato in ospedale in codice giallo quindi non in pericolo di vita.